Kommunerne vil fra fredag spille en større rolle i smitteopsporing

Regeringen og Kommunernes Landsforening har nu aftalt, at kommunerne kan spille en større rolle i smitteopsporingen, skriver Sundheds og Ældreministeriet i en pressemeddelelse.

Med den nye aftale kan kommunerne i endnu højere grad målrette indsatsen lokalt med henblik på at bryde smittekæder. Det betyder, at kommunerne blandt andet kan spille en større rolle i at oplyse borgerne om de konkrete muligheder for anvendelse af isolationsfaciliteter.

Aftalen er ifølge ministeriet beskrevet i to bekendtgørelser, som træder i kraft i dag fredag.



Deling af helbredsoplysninger

Som noget nyt kan kommunerne få adgang til oplysninger om, hvem, der er smittet i kommunen, så de blandt andet får bedre mulighed for at hjælpe smittede, der har brug for at isolere sig, som de skal.

Ifølge pressemeddelelsen vil de enkelte kommuners bidrag afhænge af lokale forhold, men kan blandt bestå af opfølgende opkald til smittede og evt. nære kontakter.

Opsporing af smitte og hjælp til borgere i isolation

Kommunen kan også komme ud til folk og følge op på isolation og sørge for hjælp til indkøb eller andet, der kan gøre det praktisk muligt for folk at isolere sig effektivt.



- Jeg er meget tilfreds med, at der nu kan ske en styrket lokal indsats, så vi får stoppet smitte så hurtigt og effektivt som muligt. Deling af helbredsoplysninger er vi generelt meget tilbageholdende med, men vi er i en ekstraordinær situation, og det er vigtigt, at kommunerne har de bedst mulige redskaber til at medvirke til epidemikontrollen – især i denne kritiske fase, siger sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S).



De nærmere rammer for indsatsen aftales konkret mellem den enkelte kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed.