Konfirmationen er reddet: Liv og hendes mor håber, at kjolen stadig passer

Egentlig skulle Liv Thomassen fra Horsens have været konfirmeret den 8. maj i år. Men familien flyttede datoen til 30. august uden at vide, om det kunne lade sig gøre på grund af coronasmitten.

Derfor var det en stor lettelse, da Sundheds- og Ældreministeriet natten til mandag meddelte, at forsamlingsforbuddet hæves fra 10 til 50 personer.

- Vi har ikke lavet andet end holde øje med medierne. Vi har holdt os klar til at se, hvad der ville ske, fortæller Lene Thomassen, der for et par måneder siden var bekymret for, om familien blev nødt til at udskyde datterens konfirmation endnu en gang.

Nu må vi også få prøvet kjolen. Den har hængt nede hos skrædderen i et halvt år, så vi ved ikke, hvordan den passer. Lene Thomassen, mor til konfirmand, Horsens

At forsamlingsforbuddet nu er hævet til 50 personer, harmonerer perfekt med familien Thomassens fest.

- Det passer lige med de 50-51 invitationer, vi har sendt ud, fortæller Lene Thomassen.

Og faktisk kan familien være helt rolig og eventuelt sende et par ekstra invitationer ud. Senere på dagen mandag blev Folketingets partier enige om at hæve forsamlingsforbuddet til 100 fra den 8. juli.

Passer kjolen?

Lene Thomassen savnede i begyndelsen af coronakrisen bedre kommunikation omkring at holde eksempelvis konfirmationer. Og det har hun nu fået med sundhedsministeriets seneste udmelding. Næste udfordring bliver størrelsen på konfirmationskjolen.

Læs også Mor vil gerne have klar besked: Skal vi flytte konfirmationen endnu en gang?

- Nu må vi også få prøvet kjolen. Den har hængt nede hos skrædderen i et halvt år, så vi ved ikke, hvordan den passer, fortæller Lene Thomassen, der vil bruge sommerferien til at forberede festen.

- Jeg gad simpelthen ikke gå i gang med planlægningen, før jeg vidste, at det var ok. Men nu kan jeg gå i gang. Så har jeg hele sommerferien til det, når vi nu ikke kan komme ud at rejse, siger hun.

Dato skal ændres

Nogle af forberedelserne handler også om at opdatere fra sidste gang. Datoen skal ændres på sange, taler og bordkort. Men én ting bliver med den gamle dato 8. maj.

- Vi har en lille overraskelse til Liv, hvor den gamle dato stadig står på, afslører Lene Thomassen uden at ville komme nærmere ind på, hvad det er.

Konfirmationen er i Horsens Klosterkirke, og den efterfølgende fest finder sted på Scandic Bygholm Park.