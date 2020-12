Kravet om mundbind i den kollektive trafik forlænges

Antallet af nye smittetilfælde nåede onsdag op på rekordhøje 2.558.

På grund af det stigende smittetryk har Transport- og Boligministeriet onsdag aften meddelt i en pressemeddelelse, at kravet om mundbind i den kollektive trafik bliver forlænget til den 1. marts 2021.

- Vi ser en stor stigning i smitten lige nu, og med de næste måneders vinter er der brug for, at vi er ekstra opmærksomme også i den kollektive trafik, så vi kan få knækket smittekurven og holde smitten nede, siger transportminister, Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet og tilføjer:



- Kravet om at bruge mundbind eller visir er ligesom en række andre restriktioner blevet forlænget vinteren ud. For hvis vi ikke passer på og bliver ved med at holde afstand, spritte af og følge råd og vejledninger, så risikerer vi, at vi mister kontrollen med smittespredningen. Det gælder også i den kollektive trafik. Derfor er jeg også meget glad for, at passagererne i det store hele har taget kravet om mundbid og visir til sig og gjort det til en del af hverdagen.



Siden den 22. august 2020 har det været et krav for alle passagerer og ansatte at bære mundbind eller visir i den kollektive transport, hvilket indebærer taxi, færger og ophold på stationer.