Kristian Thulesen Dahl: Ingen udsigt til udvidet genåbning

Der er ikke udsigt til, at efterskoler og frisører i Syd- og Sønderjylland får lov at åbne de første uger, lyder det fra flere lokale politikere efter, at regeringen og den borgerlige opposition sent tirsdag aften gik fra hinanden uden enighed.