Kritik af kærestekontrol ved grænsen: - Det er dybt private beskeder

Det er grænseoverskridende og ikke i tråd med reglerne for persondata og GDPR, når der kræves dokumentation for, at et kæresteforhold har haft en vis varighed.

Sådan lyder kritikken fra flere retsordførere, der ikke er tilfredse med det nye regelsæt, der fra i dag giver mulighed for, at kærester fra Tyskland og de nordiske lande må besøge deres kæreste i Danmark.

- Jeg mener, det må være nok at lave en tro og love erklæring på, at man er kærester. Jeg har så meget tillid til folk, at jeg ikke tror, at der opstår en masse falske kærestepar, lyder det fra SF´s retsordfører, Karina Lorentzen, til TV SYD.

Heller ikke de Radikale er begejstrede. Her skriver retsordfører Kristian Hegaard, at han aldrig har hørt om et land, hvor indrejse kræver fremvisning af intime sms´er fra kæresten eller fotos.

Mindst seks måneder

Rigspolitiet skriver, at det nu er et anerkendelsesværdigt formål, hvis det kan dokumenteres, at kæresteforholdet har varet i seks måneder. Samtidig skal det dokumenteres, at der jævnligt har været fysiske møder. Og det kan blandt andet gøres ved at fremvise fotos eller SMS´er.

Sådan får du adgang til at besøge en kæreste i Danmark Kæresteforhold skal have haft en vis varighed, som udgangspunkt seks måneder, og personerne skal have haft jævnlige fysiske møder. Dvs. kæresteforhold der alene har bestået af skriftlig eller telefonisk korrespondance anses ikke for anerkendelsesværdige i forbindelse med de aktuelle indrejserestriktioner.

Kæresteforholdets karakter og varighed kan godtgøres ved fremvisning af dokumentation af relationen i form af oplysning om navn, bopæl og kontaktoplysninger på kæresten i Danmark i kombination med fremvisning af fx mail- eller sms-korrespondance, opkaldsliste i telefon eller fotos.

Det er op til borgeren selv at vurdere, hvor meget og hvilken dokumentation man vil fremvise for at sandsynliggøre relationen til kæresten i Danmark.

I sidste ende er det en samlet vurdering foretaget af grænsekontrollanten, der afgør om borgeren får lov at rejse ind i Danmark. Kilde: Rigspolitiet Se mere

De to retsordførere er enige om at en tro og love erklæring burde være godt nok til at få lov til at besøge kæresten.

- Vi har kæmpet for, at kærestepar kan genforenes, men det undrer mig, at politiet skal gennemse dybt private beskeder for at afgøre, om de kan krydse grænsen. Derfor tager jeg fat i ministeren for at få en afklaring, siger Karina Lorentzen.

Hun mener også, at politiet er blevet sat i en svær situation:

- De har kun haft fire dage til at finde ud af, hvordan de skal fastsætte reglerne. Nu er det så op til den enkelte grænsevagts skøn at vurdere, om beviserne er gode nok til, at man kan passere grænsen.

Beslutningen om at få mulighed for at besøge kærester, bedsteforældre, børn og børnebørn blev vedtaget torsdag i sidste uge og gælder altså kun for bosiddende i Tyskland og de nordiske lande.

Læs mere om de seneste regler her.