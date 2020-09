Kunstværk skal bringe folk sammen på afstand

Det skal være muligt at være sammen på afstand. Ord mange formentlig allerede har hørt før i denne coronatid.

Men et nyt kunstværk af lange orange bånd skal være med til at bringe folk sammen på en ny måde.

Kunstværket, som nu pryder kulturbygninger i både Billund og Middelfart, hedder ’Together Apart’ og kommer hele vejen fra New York.

Det er en iøjenfaldende del af Trekantområdets Festuge, som netop er løbet af stablen. Det er kunstnergruppen Behin Ha Design Studio, som står bag det spektakulære stykke kunst.

Det er et kunstværk, som passer ind i hele festugens tema, som i år er ’På den anden side’.

Festugen udvides

Normaltvis afholdes Trekantområdets Festuge hen over ti dage i slutningen af august, men sådan kunne det ikke blive i år. Corona-restriktioner har ændret på formen, men har ikke fået lov til at påvirke indholdet.

- Vi vil gerne have, at der foregår en masse kulturting i trekantområdet, men vi har været nødt til at strække det ud, siger Annika Mai Dirckink-Holmfeld, eventkonsulent, Trekantområdet.

Derfor kan man gennem efteråret opleve kultur og aktiviteter i Billund og Middelfart, hvor både Festugen og lokale søger for liv i gaderne.

Kunsten er tilpasset tiden

Festugen Trekantområdet var i dialog med kunstnergruppen om værket. Her var den oprindelige plan at lave et kunstværk, som kunne aktivere borgerne udendørs, og give dem en god kunstoplevelse. Men da corona kom, ændrede kunstværket udtryk.

- Kunstnergruppen har arbejdet meget med rum, så man kan opleve kunstværket udefra og indni - i sikkerhed, siger Annika Mai Dirckink-Holmfeld.

I indvielsen optrådte flere dansere både inde i kunstværket og rundt om. Foto: Frank Blauenfeldt, TV SYD

Da kunstnergruppen ikke selv kunne komme til Danmark, har frivillige hjulpet til. Intet har dog været overladt til tilfældighederne, og hvert et bånd er blevet placeret nænsomt.