Læge: - Kæmpe problem, at jeg kun må henvise så få patienter til vaccination

De praktiserende læger har i de seneste to uger hver især indstillet en håndfuld af deres egne patienter, som kommer foran i vaccinationskøen.

Det drejer sig om “udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved covid-19”, som Sundhedsstyrelsen formulerer det i den såkaldte gruppe fem.

Hver læge må som tommelfingerregel finde i alt fire-seks patienter i en gennemsnitlig praksis på 1.600 patienter til denne gruppe.

Den fremgangsmåde møder kritik hos de praktiserende læger. Formand for de praktiserende læger (PLO) i Region Syddanmark, Birgitte Ries Møller, mener, at det er et kæmpe problem og uretfærdigt over for patienterne.

- Det er håbløst at være praktiserende læge i denne situation. Vi kan kun gøre nogen utilfredse, og der er ingen retfærdighed i det, for det kunne jo lige så godt have været fem andre, jeg havde valgt, siger hun til TV SYD.

De praktiserende læger skal vælge mellem eksempelvis svært nyresyge, hjertepatienter, cancersyge, svært overvægtige med en bmi over 40 og astmatikere.

- Så de fem pladser per læge er hurtigt taget. Der er ingen retfærdighed i det, og når det ikke er gennemskueligt for folk, er det heller ikke altid retfærdigt, tilføjer PLO-formanden, der repræsenterer 800 praktiserende læger fordelt på cirka 360 praksisser i Region Syddanmark.