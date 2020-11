Landbrug & Fødevarer om aflivning af mink: Ligner dyremishandling

- Vi er født og opvokset med, hvordan man behandler dyr. Det er naturligt for os at aflive dyret, når det er nødvendigt, og det skal man gøre på en ordentlig og skånsom måde, siger Søren Søndergaard.

- Det synes jeg ikke, vi ser lige nu, og det er ikke i orden, at Fødevarestyrelsen ikke har styr på sådanne processer.

Fødevarestyrelsen beklager

Fødevarestyrelsen har på Facebook beklaget, at der er sket fejl i aflivningerne.

De skriver, at det er sket i ganske få tilfælde.

- Sådan skal aflivninger ikke foregå. Dyrevelfærd har og skal have en meget høj prioritet for os, og Fødevarestyrelsen gør derfor alt for at undgå, at lignende situationer gentager sig, skriver Fødevarestyrelsen.

De forklarer videre, at den metode, de benytter til aflivning af mink, er den samme, som minkavlerne selv bruger.

- Alle, som afliver mink – hvad enten det er Fødevarestyrelsens medarbejdere, vores samarbejdspartnere eller minkavlerne – skal sikre sig, at udstyret virker korrekt, og at dyrene bliver aflivet i aflivningskasserne, så de er døde, før de forlader farmen.

Mangler lovhjemmel

Søren Søndergaard kritiserer også den politiske proces, hvor det er kommet frem, at regeringen mangler lovhjemmel til at aflive alle mink.

- Der kommer nye oplysninger på bordet hver eneste dag. Vi skal huske på, at i den anden ende er der nogle landmænd og deres familier, der midt i de pelser og afliver deres dyr, hver eneste dag skal vågne op til endnu en nyhed.

- Det er ikke ordentligt længere. Vi bliver nødt til at kræve, at i stedet for at vi hver dag får nye oplysninger, så skal det hele frem nu, siger han.