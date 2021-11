Lang ventetid på PCR-test? Måske kan du nøjes med en hurtigtest

Ved kontakt med en smittet

Hvis du er nær kontakt til en smittet bør du blive PCR-testet. Brug guide for nære kontakter til at finde ud af, hvornår du bør testes, og om du bør gå i isolation.

I ældreplejen

Hvis du arbejder på plejehjem eller i hjemmeplejen og er vaccineret eller tidligere smittet, opfordres du til at blive PCR-testet én gang om ugen. Personale på plejehjem og i hjemmeplejen, som ikke er vaccineret eller tidligere smittet opfordres til at blive PCR-testet to gange om ugen. Vikarer i ældreplejen, der ikke har mulighed for at følge ovenstående opfordringer, opfordres til at tage en antigen-selvtest, hver gang de møder ind.

Hvis du skal besøge ældre på plejehjem, så er der indført krav om coronapas – dog med visse undtagelser.

For skolebørn

Skolebørn fra ni år og op, der ikke er vaccineret eller tidligere smittet (inden for de seneste 12 måneder), opfordres til at blive testet én gang om ugen. Skolebørn, der bliver nære kontakter, opfordres til at blive antigentestet eller PCR-testet på 0. dagen, og PCR-testet på 4. og 6. dagen.

For ansatte på skoler

Medarbejdere i grundskolen, der ikke er vaccineret eller tidligere smittet (inden for de seneste 12 måneder), opfordres til at blive testet én gang om ugen.