Lav vaccinetilslutning i sogn i Kolding

I de 14 kommuner, TV SYD dækker, har 538.977 borgere fået mindst ét vaccinestik mod corona. Det viser tirsdagens vaccinetal fra Statens Serum Institut.



I Simon Peters Sogn i Kolding Kommune er der en del borgere, der ikke har været under nålen endnu og heller ikke skal det i nærmeste fremtid. Her har 27 procent af borgerne nemlig ikke booket en vaccinetid, selvom de er inviteret til vaccination.

- Det kommer ikke bag på os, at der er færre, der tager imod vaccine i et sogn, hvor der er blandet boligbyggeri. Det taler ind i den landsdækkende problematik, om at det er svært at få borgere i udsatte boligområder til at lade sig vaccinere, siger Lars Svoger, kommunikationschef i Kolding Kommune.

En kedelig fjerdeplads

Sognet ligger på en fjerdeplads over sogne, hvor færrest borgere vælger at booke en vaccinationstid. Ifølge kommunikationschefen har Kolding Kommune i flere omgange haft et særligt fokus på netop dette sogn.

- Det er samme sogn, hvor vi havde rigtig mange smittetilfælde i februar, så vi er meget opmærksomme på det. Vi har derfor også brugt vores kontakter i området til at sprede budskabet om at lade sig vaccinere, siger Lars Svoger.