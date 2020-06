Lavere moms i Tyskland rammer hårdt i grænselandet

Det kommer til at gå hårdt ud over butikkerne i grænselandet, når Tyskland fra den 1. juli sænker momsen.

Sådan lyder advarslen fra formanden for Tønder Handelsstandsforening, Anders Jacobsen.

- Når der på den anden side af grænsen bliver nedsat moms, så har vi en uudholdelig konkurrencesituation i grænselandet. Tyskerne ved godt, de skal kæmpe for at få danskerne tilbage, og vi burde gøre det samme, siger Anders Jacobsen.

Den tyske moms på fødevarer bliver sat ned fra syv til fem procent, mens momsen på øvrige varer i Tyskland falder fra 16 til ni procent. Det sker som et led i en økonomisk hjælpepakke. Den lavere moms i Tyskland gælder fra den 1. juli og resten af året.

Fra den 15. juni kan danskerne igen rejse til Tyskland uden et anerkendelsesværdigt formål. Samme dag åbner blandt andet Fleggaard, Calle og Poetzsch igen deres butikker, som har været lukket de senest måneder.

Læs også Regeringen vil åbne grænselandet til Tyskland fra 15. juni

- Et glimrende forslag

Anders Jacobsen glæder sig over, at tyske turister snart kan komme til Danmark, men han ærgrer sig over, at Danmark ikke gør mere for at forbedre konkurrencesituationen for butikkerne i grænselandet.

- Nu ser vi frem til at få noget handel igen, men det gør tyskerne jo også. Hvis staten havde været smart, så havde man lavet differentieret moms herhjemme med en lavere moms på nogle varegrupper, så ville vi virkelig kunne argumentere overfor tyskerne, at de skal bruge nogle penge her, siger Anders Jacobsen.

Læs også Momsen sættes ned i Tyskland - grænsehandlen kan blive billigere

I maj måned forslog Jakob Ellemann-Jensen (V), at momsen skulle halveres resten af året for at øge forbruget og skabe arbejdspladser – indtil videre er det dog blevet ved forslaget.

- Det var simpelthen et glimrende forslag, for det pumper virkelig nogle penge ud i detailhandlen, når du fremprovokerer folk til at tænke, de skal bruge nogle penge nu. Det rammer høj som lav, alle får noget ud af det, siger Anders Jacobsen i dag om forslaget.

Ifølge Det Økonomiske Råd er effekten af lavere moms dog usikker. Man kan for eksempel ikke være sikker på, om butikkerne sænker priserne eller om de lavere priser fører til et øget forbrug.

Læs også Brugsuddeler: - Bliv ved med at handle lokalt efter grænseåbning