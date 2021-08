Laveste antal smittede i en uge

802 er inden for den seneste uge registreret smittet med coronavirus i Syd- og Sønderjylland. Det viser søndagens tal fra Statens Serum Institut.

Det er det laveste antal smittede siden sidste søndag, hvor tallet lød på 796 smittede de seneste syv dag.

Tallet er dog noget højere end det var tidligere på sommeren. Den 24. juni var der i alt 86 smittede i hele Syd- og Sønderjylland.

Vejle Kommune har flest smittede per indbygger i Syd- og Sønderjylland. Her er søndag konstateret 187 smittede med coronavirus inden for de seneste syv dage, og det betyder et incidenstal på 158,3 smittede per 100.000 indbyggere i kommunen de seneste syv dage.

Det er det laveste smittetal i kommunen i to uger. For to uger siden var 182 registreret smittet inden for de seneste syv dage, og incidenstallet var 154,3.