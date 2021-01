Laveste smittetal siden oktober – stigninger i enkelte kommuner

Onsdagens smittetal fra Statens Serum Institut viser en stadig rolig nedgang i antallet af smittede borgere i Syd- og Sønderjylland. Dog stiger smitten marginalt i Haderslev, Vejen, Fredericia og Hedensted kommuner, mens de falder i de resterende kommuner.



Generelt ligger antallet af smittede per 100.000 indbyggere over syv dage lavt i Syd- og Sønderjylland sammenlignet med resten af landets kommuner med et gennemsnitligt incidenstal på 61,32. Højst ligger Varde Kommune med et incidenstal på 106,1 og 53 smittede.