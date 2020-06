Lego House åbner igen: 400.000 klodser i karantæne

Børn og barnlige sjæle fik i dag igen mulighed for at tage i Legofansenes helt eget drømmeland, Lego House i Billund.

- Det er en fantastisk fornemmelse at lukke gæster ind igen, efter at vi har haft lukket, siger Kim Thorborg Jakobsen, Head of operations, Lego House.

Men det er, som alle andre steder, en ny og anderledes virkelighed i klodsernes verden. Alle kontaktflader bliver sprittet af, og der er øget rengøring generelt, og der er heller ikke blevet lukket så mange ind som før coronaens indtog i vores liv.

Og så er der de hundreder af tusinde klodser, store og små i glade farver - en ideel måde at sprede en virus på.

- Vi har i lukkeperioden prøvet os frem med forskellige metoder til at forhindre, at smitten breder sig via klodserne. UV-lys, vask for eksempel og det har vist sig, at den mest effektive måde er, at sende klodserne i karantæne, fortæller Kim Thorborg Jakobsen.

Og det gør de så. Hver eneste dag bliver alle klodserne samlet ind, og alle, der har været i Lego House ved, at det er mange rigtigt mange. Også alle de kunstfærdige byggerier, som gæsterne har lavet i løbet af dagen, bliver skilt ad hver dag. Så bliver de kørt væk og en ny portion bragt ind, en portion, der har været i karantæne i 72 timer. Det har nemlig vist sig, at coronavirus dør i løbet af 72 timer eller 3 døgn.

Det betyder, at Lego House har 5 komplette sæt med mere en 100.000 klodser i hver, der turnerer fra publikumsområdet og ned i karantænerummet, der er indrettet i parkeringskælderen. Og hele den klodsede logistik styret af farvekoder på kasser og paller.

- Det er meget vigtigt for os, at både vores medarbejdere og gæster får en god oplevelse, fortæller Kim Thorborg Jakobsen.

Gæsterne opfordres også til at følge de regler, der gælder ude i verden. Vaske hænder, spritte af og holde afstand.

- Vi har også gjort meget ud af at træne vores medarbejdere, og man kan for eksempel møde en, der går rundt og deler håndsprit ud fra en beholder på ryggen, fortæller Kim Thorborg Jakobsen.