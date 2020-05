Legoland må åbne, men venter: Vi mangler stadig retningslinjer

- Vi har haft lukket i lang tid, og det er vi kede af. Men det vigtigste er, at vi åbner på en måde, hvor gæsterne kan være trygge.

Sådan lyder det fra Legolands pressechef Kasper Tangsig, når han skal forklare, hvorfor forlystelsesparken først åbner dørene for gæster den 8. juni.

I sidste uge fik udendørs forlystelsesparker ellers myndighedernes velsignelse til at åbne allerede i dag. Men i Legoland venter man stadig på de endelige retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

- Vi har planlagt at åbne den 8. juni, og vi ville selvfølgelig gerne have åbnet før, men med de mange tiltag, som skal på plads, og de nye retningslinjer vi stadig venter på, har vi besluttet, at vi holder fast i den 8. juni. Det vigtigste er, at vi åbner på en måde, hvor gæsterne kan være trygge, siger Kasper Tangsig.

Retningslinjer ændres igen

Allerede 14. maj modtog de danske forlystelsesparker en række retningslinjer fra Erhvervsministeriet, som de skal leve op til for at kunne åbne.

De indebærer blandt andet, at der skal være mindst to meters afstand mellem personer i hurtigtkørende forlystelser som rutsjebaner, hvor gæster uforvarende kan komme til at sprede coronasmitte gennem spyt fra skrig og skrål. Desuden skal parkerne også sørge for hyppig afspritning og tydelig afstandsmarkering. Og nu har myndighederne så varslet en række tilføjelser til disse retningslinjer.

Af landets 12 førende udendørs forlystelsesparker er det kun Tivoli Friheden i Aarhus og Dyrehavsbakken i København, der har valgt at åbne i maj. Tivoli Friheden skal efter planen allerede åbne på fredag den 29. maj. Her er administrerende direktør Henrik Ravborg Olesen ved at være en presset mand.

- Lige nu er det meget frustrerende at være os. Den 14. maj fik vi de nye retningslinjer. Det er lidt mærkeligt, at de retningslinjer nu bliver ændret igen. Lad os antage, at der kommer et eller andet, vi slet ikke kan leve op til, så kan vi jo blive nødt til at aflyse åbningen i overmorgen, siger Henrik Ravborg Olesen.

Legoland åbner med lav kapacitet

Den hovedpine slipper de heldigvis for i Legoland, hvor medarbejderne i disse dage har travlt med at skaffe håndsprit og uddanne personalet i coronasikkerhed, så små og store gæster kan føle sig trygge og sikre, når parken åbner. På åbningsdagen den 8. juni vil det desuden kun være gæster med sæsonkort, der kan komme ind.

- Første åbningsdag kommer vi til at køre med under ti procent af vores normale kapacitet, og derfra åbner vi gradvist mere op. Men der skal være god plads til gæsterne, det er det vigtigste, siger pressechef Kasper Tangsig.