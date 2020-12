Lektor: Epidemien ulmer i tætbefolkede områder

Tætbefolkede boligområder

En af grundene, til at lektoren nævner storbyerne i Syd- og Sønderjylland, er, at virus har optimale forhold til at sprede sig, når mennesker er tæt samlet.

- Epidemien er ikke vildt voksende i de syd- og sønderjyske byer, men det kan være et tilfælde. Erfaringsmæssigt kan der nemlig indimellem komme udbrud i en virus, og derfor ulmer epidemien også i de tætbefolkede områder, siger Viggo Andreasen.

Han mener derfor ikke, at syd- og sønderjyderne skal føle sig for sikre, da der pludseligt kan ske en voldsom stigning i smittetallet.

- Jeg tror, det er et tilfælde, hvilken kommune, der bliver ramt først, hvis der sker en uventet stigning, siger han og tilføjer, at han godt ville have haft flere store byer med på listen over nye restriktioner.

Skær ned på samvær

Covid-19 og julens mange traditioner er ikke en god kombination, lyder det fra lektoren. Han opfordrer til at begrænse den indendørs sociale aktiviteter op mod jul.

- Smitten skal holdes i ro de næste par uger. Specielt før juleaften skal der skæres ned på samværet. Så undgå alt for mange julefrokoster, siger Viggo Andreasen og tilføjer:

- Sang er en af de aktiviteter, vi ved kan sprede corona, så i år må vi nynne om juletræet.