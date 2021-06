Lille vadehavs-ø får nu testcenter

Fra fredag den 25. juni får Mandø sin egen podestation, der vil være åben mandag, onsdag og fredag fra klokken 10-13.

Det er Carelink, som tilbyder muligheden for en kviktest i næsen - og åbningen flugter fint med, at turisterne for alvor rykker ind på Vadehavsøen.

Øens egne beboere er vaccineret første gang - og bliver færdigvaccineret dagen før, at podestationen åbner.

De omkring 33 faste beboere bliver uanset alder vaccineret i samme omgang, så vaccinationsholdet kun skal tage turen over til øen to gange.

Selvom øens egne beboere dermed næppe kommer til at bruge muligheden for kviktest, så er glæden stor over testmuligheden.

Vigtigt for turismen

- Det er en dejlig og vigtig ting for turismen på øen. Nu kan vores ikke-vaccinerede gæster få en test og dermed adgang til vores spisesteder og andre indendørs tilbud, siger Claus Christensen, der er formand for Mandø Fællesråd.

Det vil også være muligt for personer, der ikke har et dansk cpr-nummer, at blive testet, så også udenlandske turister kan opholde sig på Mandø og få fuldt udbytte af øens muligheder.