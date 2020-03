Online livekoncerter skal give kvalitetstid i stuerne

Musikeren Perry Stenbäck ser også fremtidsmuligheder i at afholde flere koncerter online for at give folk en oplevelse. Foto: Ard Jongsma

Tirsdag kan du opleve en live-koncert med Perry Stenbäck helt uden at forlade stuen. Han og Vejle Kommune har nemlig taget initiativ til at afholde en gratis koncert, der kan livestreames, mens danskerne holder sig inden døre og mindsker coronasmitten.

Derfor er musikeren Perry Stenbäck klar på Facebook, når klokken slår 16 og en time frem tirsdag eftermiddag.

- Det er en mulighed for at give folk en oplevelse, når de alligevel ikke kommer ud af huset, og en mulighed for at give dem noget anderledes underholdning, siger Perry Stenbäck til TV SYD.

Kan ramme et bredere publikum

Selvom det er med et godt formål, at Perry Stenbäck stiller op, håber han også, at den gratis livekoncert kan gavne ham på længere sigt. For med sin folkemusik og viser har han et fast publikum at rette sig mod, men det kan også være svært at få nye lyttere til.

- For mig er det også en mulighed for at komme ud til nogen, som forhåbentlig kan lide det, jeg laver, men som ikke vidste, at jeg eksisterede, siger Perry Stenbäck.

Vejle Kommune har desuden valgt at arrangere flere livestreaminger, for at danskerne kan samle sig om flere koncerter uden at sætte helbredet over styr.

Du kan følge med i de kommende arrangementer på Vejle Kommunes Facebookside eller på kommunens hjemmeside her.