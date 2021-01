Lønkompensation forlænges: Arbejdsgiver kan igen varsle tvungen ferie

Forlænget til 7. februar

De skærpede restriktioner blev for få dage siden forlænget, så de nu gælder til og med 7. februar. De stod til at udløbe 17. januar.

Det skal være med til at sikre, at den mere smitsomme britiske coronavariant, B117, ikke spreder sig uhæmmet i samfundet.

Forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), der er fungerende beskæftigelsesminister, mens Peter Hummelgaard (S) er på fædreorlov, glæder sig over forlængelsen.

- Vi skal have tryghed om folks arbejdspladser i denne her tid. Det gælder både om at holde hånden under virksomhederne og medarbejderne landet over, så de kan bevare deres job, selv når samfundet er lukket ned, siger hun.

Ordningen om lønkompensation blev vedtaget i foråret 2020 for at undgå fyringer efter den første nedlukning. Den er siden forlænget flere gange.

Den giver mulighed for at sende ansatte hjem med løn, hvor staten så dækker 75-90 procent af lønnen op til 30.000 kroner om måneden.