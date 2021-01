Lørdag: Det laveste smittetal i tre måneder, men den britiske hurtigsmittende variant er i vækst

447 registrerede smittede i de 14 kommuner TV SYD dækker. Det er det laveste antal i tre måneder, viser dagens opgørelse fra Statens Serum Institut.

Smittetallet falder generelt i 12 af 14 kommuner. Undtaget er Varde, som har oplevet en lille stigning siden fredag. Tallene er målt over de seneste syv døgn.

I Tønder er smittetallet også steget med fire til 10 registrerede smittede over de seneste syv dage. Det betyder, at incidenstallet, som er antal smittede per 100.000 indbygger i kommunen, går fra 16 til 27, og dermed at Tønder igen over myndighedernes bekymringsgrænse, som er 20 smittede per 100.000 indbygger.

På Fanø er der på fjerde døgn stadig ingen konstateret smitte, og i Billund Kommune er smittetallet fortsat lavt og for anden dag under bekymringsgrænsen.