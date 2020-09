Se hvor testbilerne holder: Lørdag kan du blive testet for corona i Vejle

Smittetallet i Vejle Kommune er steget den sidste uge og var oppe på 29,4 fredag og er dermed over Sundhedsmyndighedernes såkaldte bekymringsgrænse på 20. De nye smittetilfælde er spredt ud over hele Vejle Kommune og alle aldersgrupper.

Man skal være uden symptomer

Derfor har regionen valgt at placere to testbiler i to tæt befolkede områder i Vejle hele lørdagen, skriver Vejle Kommune i en pressemeddelelse.

Man kan bare møde op, men man skal være uden symptomer på coronasmitte, hvis man skal have lavet en test i en af bilerne.

Hvis man har symptomer på covid-19, må man ikke møde op ved testbilen, da der kan være risiko for, at man så smitter andre. Man skal i stedet kontakte sin egen læge eller vagtlægen.

Her holder testbilerne

Den ene testbil holder på Banegårdspladsen ud for Turistkontoret, Banegårdspladsen 6, og har i dag lørdag åbent fra kl. 10-15.

Den anden testbil holder ved Nørremarkshallen, Grundet Bygade 20, og har i dag åbent fra kl. 9.30-16.30.

Kommunen gør opmærksom på, at der er ofte meget stor interesse for at blive testet, så man skal være opmærksom på, at køen 'lukkes' på et tidspunkt, så testpersonalet kan nå dem, der allerede står i køen.