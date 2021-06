Lørdagens smittetal: Aabenraa har haft én smittet på en uge

Smittetallene falder igen i dag, ligesom de har gjort i en længere periode. Det samlede antal smittede i Syd- og Sønderjylland lyder på 145 smittede over en uge.

I de tre grænsekommuner er smittetallene blandt de laveste på landsplan. I hele Aabenraa Kommune er der én enkelt person, der er testet positiv indenfor de seneste syv dage. Sådan så det også ud for et par dage siden i Tønder Kommune, der er i dag er på fire smittetilfælde. Sønderborg Kommune har i dag tre smittetilfælde over en uge.

Højest er smitten i Kolding, Vejle og Fredericia kommuner efter smittetallene i Esbjerg Kommune har taget et nyk nedad med otte færre smittetilfælde siden gårsdagens tal.