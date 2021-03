Lørdagens smittetal: Det går den rigtige vej i de fleste kommuner

Store fald tre hårdtramte kommuner

I tre kommuner, som alle har været hårdt ramt de seneste uger, opleves lige nu store fald i bekræftede smittetilfælde. Både Esbjerg, Vejle og Kolding Kommuner har en del færre smittede borgere siden i går.

Esbjergs smittetal er gået ned med 21 siden fredag, hvilket betyder, at kommunen nu har 107 borgere smittede med covid-19 inden for den seneste uge og et incidenstal på 92,7 smittede per 100.000 indbyggere.

Også i Kolding Kommune falder smitten markant. Her er kommunens incidenstal faldet fra 103,2 til 79,6 smittede per 100.000 indbyggere. Det er første gang siden midten af februar, at Kolding Kommune har et incidenstal på under 100.

Det største fald ses i Vejle Kommune med 24 færre smittetilfælde siden fredag. Der er 140 borgere, der er testet positive for covid-19 i kommunen. Med et incidenstal på 121,2 rykker Vejle ned på en 18. plads over kommuner med højeste smittetryk på landsplan.

Billund rykker op på listen

Til trods for et fald på fem smittede borgere siden fredag er Billund Kommune den kommune i Syd- og Sønderjylland, der har det højeste smittetryk med et incidenstal på 135,5 smittede per 100.000 indbyggere.

Det gør Billund til den kommune, der har det 11.-højeste smittetryk på landsplan.

I den helt anden ende ligger Sønderborg Kommune, der har 15 borgere, der er testet positive for covid-19 og incidenstallet på 20,2 per 100.000 indbyggere.

På landsplan er det seneste døgn registreret 416 nye smittetilfælde i Danmark. Antallet af indlagte er faldet med 15 til 192 lørdag, hvilket er det laveste i over en uge. Det oplyser Statens Serum Institut.

I tabellen nedenfor kan du se smittetal for alle kommuner i Syd- og Sønderjylland.