Lørdagens smittetal: Fredericia og Aabenraa nærmer sig Kolding

I Kolding Kommune har man besluttet at opfordre alle borgere over 12 år i 6000 Kolding til at blive testet, hvilket betyder, at op mod 60.000 personer kan blive testet inden for de kommende dage.

Det sker som konsekvens af høje smittetal og efter, at man fredag besluttede at lukke skoler og daginstitutioner i 6000 Kolding resten af februar