Lørdagens smittetal: Kommune indtager nu kedelig andenplads

Med et incidenstal på 233 er Billund Kommune nu rykket en plads op på listen over de mest smittede kommuner i landet. Billund ligger nu nummer to efter den mest smittede kommune Høje-Taastrup, der har et incidenstal på 243.

Siden i går er smittetrykket steget en anelse i Billund. De seneste syv dage er der 62 nye smittede, mens det tal fredag var 54.

De stigende tal skyldes primært et smitteudbrud på Lynghedeskolen i Grindsted, hvor både lærere og elever er i karantæne.

Kommunen opfordrer borgerne til at lade sig teste og har allieret sig med regionen, der har sendt en ekstra testbil til Grindsted, så man kan få lavet en PCR-test uden tidsbestilling. Testbilen holder ved Tingparken 42 C mellem 9 og 17 søndag den 2. og tirsdag den 4. maj.

Esbjerg og Horsens kommuner oplever også stigende smittetal.

Syd for grænsen er smittetrykket i Slesvig-Holsten og Hamborg de laveste i Tyskland. Begge delstater har som de eneste incidenstal under 100 med henholdsvis 62 og 90.