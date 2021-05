Lørdagens smittetal: Små ændringer i kommunerne

På landsplan er smittetallene faldet fra 1000 nye smittede til 751, mens 146 er indlagt med covid-19. 32 er på intensiv og et enkelt coronarelateret dødsfald er registreret.

Fire sogne i nærheden af nedlukning

Fire sogne i sendeområdet opfylder to ud af de tre kriterier for automatisk nedlukning af et sogn.

Det drejer sig om Fole i Haderslev Kommune, Vedslet i Horsens Kommune, Veerst i Vejen Kommune og Taps i Kolding Kommune.

Fælles for de fire sogne er, at de alle har et incidenstal over 500 og en positivprocent på over 2,5 procent, hvilke er to ud af de tre kriterier for automatisk nedlukning. Det sidste kriterie omhandler antallet af smittetilfælde de seneste syv dage, og her har alle sognene fire tilfælde, og er altså et stykke fra de 20 tilfælde i løbet af en uge, som giver automatisk nedlukning.

Næsten hver femte syddansker vaccineret

På vaccinefronten er 31,6 procent af borgerne i Region Syddanmark i gang med vaccinerne, mens 19,7 procent har færdiggjort, deres vaccine. I Region Midtjylland er 30,1 procent påbegyndt vaccination, mens 19,6 procent er færdige.