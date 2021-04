Lørdagens smittetal: Smitten falder i den hårdest ramte kommune

For fjerde dag i træk er der samlet sket et fald i antal smittede i de 14 kommuner, TV SYD dækker. I alt er 614 testet positiv for coronavirus inden for de seneste syv dage i de syd- og sønderjyske kommuner. Det er et fald på 24 sammenlignet med fredagens tal.

Det største fald i antal smittede er sket i Hedensted Kommune. Her er lørdag registreret 10 færre smittede i forhold til gårsdagens tal.