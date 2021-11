Lokale corona-tiltag iværksættes i tre kommuner

Sundhedsberedskabet er sat i værk

I Tønder Kommune er man mandag kommet over grænsen med et incidenstal på 415, og det var ikke overraskende efter stigende smittetal, fortæller kommunaldirektør, Lars Møldrup.

- Vi har gjort klar til at tage tiltagene i brug. Vi følger jo det her område tæt, siger han.

Allerede i sidste uge etablerede kommunen sit sundhedsberedskab, så man kan være klar til at bekæmpe smitten. Det har man tænkt sig at gøre nu ved at følge anbefalingerne, men det er ikke sikkert at det stopper der, lyder det.

- Vi skal ind og se på, hvor der skal trykkes mere på speederen end andre steder. De her tiltag handler jo primært om grundskoler, daginstitutioner, SFO'er og fritidstilbud, men vi skal have kigget på, hvor smitten er. Det er klart, at i de sogne der er højt, så vil vi selvfølgelig sætte ind, hvor det er relevant.

I Tønder Kommune fortæller kommunaldirektøren, at man ligesom Aabenraa Kommune har opskaleret muligheden for test, og at borgerne har været gode til at udnytte mulighederne.