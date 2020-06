Lokale gourmet-restauranter har fyldte borde

Både på Michelin-restauranterne Ti Trin Ned i Fredericia og på Henne Kirkeby Kro ved vestkysten har man haft fyldte restauranter, siden de fik lov til at åbne igen den 18. maj.

Også de kommende uger er der godt booket op. Normalt vil en del af kunderne være såkaldte gastro-turister fra udlandet, som gerne rejser langt for madoplevelsen, men det ser ud til, at danskerne nu fylder pladserne op i Fredericia og Henne Kirkeby.

Ti Trin Ned i Fredericia har oplevet stor lokal opbakning efter genåbningen.

Der kommer normalt cirka 1,3 millioner udenlandske gastroturister om året til Danmark. Og den type turister lægger i gennemsnit 35 procent flere penge i Danmark end den almene udenlandske turist.

Før coronakrisen svarede 28 procent af de udenlandske turister, at gastronomien har afgørende betydning for, at de kommer til Danmark. I København gælder det 37 procent.

- Vi har også altid lagt vægt på den lokale forankring, selvom vi også har mange gæster fra hele Danmark sammen med et pænt udenlandsk besøg. Vi ser derfor trods alt frem til en god sommer med danske, norske og tyske gastroturister, siger Rainer Gassner, der er indehaver af Ti trin Ned, til TV SYD.