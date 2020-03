Lokalt plejehjem var med, da corona fik hele landet til at synge fællessang

Selv de mest morgentrætte beboere på Amaliehaven Plejecenter i Augustenborg var oppe og i tøjet, da klokken slog 9.05 fredag morgen. Her var hele Danmark nemlig inviteret til fællessang – hver for sig – fra døre og vinduer landet over.

På Amaliehaven meldte man sig til fællessangen i går.

- Vi så, det blev annonceret forskellige steder, at Danmark synger sammen, og efter at have spurgt beboerne på plejecentret besluttede vi, at vi også ville være med, fortæller centerleder på Amaliehaven, Lykke Frydendall, til TV SYD.

Derfor måtte beboerne ud af fjerene tidligere end normalt her til morgen.

Kendte ikke sangene

Fire sange var på dagens repertoire. Men for beboerne på Amaliehaven blev det kun til sådan cirka halvanden.

Sangvalget til dagens fællessang var nemlig ikke som skræddersyet til den aldersgruppe, der bor på plejecentret i Augustenborg.

Derfor var der da også pænt stille, da Danmark sang ”Godmorgen lille land” og ”Hvor du sætter din fod”.

- De to første sange havde de ældre svært ved at synge med på. De kendte dem ikke. "Buster" gik nogenlunde – og da vi så kom til "Jeg ved en lærkerede", gik det helt godt, fortæller centerleder Lykke Frydendall.

Der stod ellers et mindre kor på cirka 10 beboere og nogle fra personalet klar til at synge udenfor afdeling ”Hertug”, da fællessangen begyndte.

Medlemmerne af Hertugkoret var stillet op med behørig afstand imellem sig, mens cirka 40 af plejecentrets 60 beboere deltog i fællessangen fra vinduerne i deres egne værelser. Medarbejderne i administrationen sang med fra vinduerne i deres kontorer.

Her plejer at været et liv uden lige

- De ældre har været glade for at være med i fællessangen, fortæller Lykke Frydendall, da fællessangen er slut.

- Det her handler jo om det stærke sammenhold, når nu vi ikke må være sammen fysisk. Det har både spredt forventning og glæde her på plejecentret – og så betyder det, at de ældre har noget at snakke om bagefter, forklarer centerlederen.

Centret har filmet fællessangen og sender videoerne ud på infoskærme, så de ældre kan se sig selv og hinanden synge.

- Det synes de, er meget sjovt, fortæller Lykke Frydendall.

Hun fortæller også, at det er svært for mange af de demente ældre helt at forstå, hvad det er, der sker – eller rettere ikke sker – lige for tiden.

- Vi plejer at have besøg af mange frivillige – mange der kommer og spiller kort herude. Til daglig kommer her børn og børnehaver og dagplejer. Her plejer at været et liv her uden lige, og nu er her bare tomt…

Sammen – hver for sig

Det er Danmark Synger, der står bag arrangementet, som alle danskere var inviteret til at deltage i her til morgen. DR1 og P2 ”sang for”.

Arrangementet er blandt andet inspireret af billeder af syngende mennesker på altaner i lande som Italien. Mennesker, som forhindres i at mødes på grund af coronavirusset, har på den måde vist fællesskab gennem sang flere steder i Europa på det seneste.

Og nu hvor danskerne også opfordres til at blive hjemme og til at bevæge sig så lidt rundt blandt andre som muligt, så er ”Foreningsdanmark” også gået sammen om at skabe fællesskab gennem sang.

Bag arrangementet står 41 foreninger, institutioner og kor, herunder Det Kongelige Teater, DR Koncerthuset, Efterskolerne og Danmark Synger.

Det Sønderjyske Sangcenter i Sønderborg, Syddansk Musikkonservatorium og Haderslev Sangakademi er blandt de lokale med-initiativtagere til fællessangen.