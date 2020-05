Lystbådehavne: Hvorfor må tyskere med båd i Danmark ikke komme ind?

I går blev listen med anerkendelsesværdige grunde til at krydse grænsen udvidet. Nu er det igen muligt for tyskere at komme til Danmark, hvis man ejer et sommerhus.

Men for de mange hundrede tyskere, der har deres båd til at ligge i de sønderjyske lystbådehavne, er der stadig ingen adgang.

- Jeg ligger søvnløs om natten. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre, siger Anders Dahl, der er driftsleder på Augustenborg Yachthavn.

Tyskere opsiger deres kontrakter

Den lukkede grænse betyder nu, at tyskere og andre udenlandske kunder er begyndt at opsige deres kontrakter med havnene for at flytte deres sejlbåde væk fra Danmark. Foreningen af lystbådhavne i Danmark vurderer, at der ligger omkring 1000-1500 udenlandske både alene i Sønderjylland.

Det mærkes på Augustenborg Yachthavn, hvor 20 pct. af de udenlandske gæster allerede har opsagt deres kontrakt.

- De siger, at de ingen tiltro har til, hvordan det bliver i fremtiden, siger Anders Dahl, driftsleder på Augustenborg Yachthavn.

Hver gang en kunde opsiger sin aftale med med Augustenborg Yachthavn mister havnen 60.000 kroner i indtægt. Derfor frygter havnen, hvilken fremtid det er, de går i møde, hvis udviklingen fortsætter.

- Vi går nok ud med et lille nul eller minus i år, og det gør vi nok fremadretttet de næste tre til fem år, siger han.

Grænsen må åbnes eller regler lempes

Anders Dahl håber derfor på, at de anerkendelsesværdige formål snart bliver lempet, eller at grænsen kan genåbnes snart.

- Hvis de åbnede grænsen nu den kommende tirsdag for alle dem, der havde en båd, så kan vi redde noget af det. Men hvis ikke der bliver åbnet den 2. juni, så er det snart ligemeget det hele , siger Anders Dahl, driftsleder på Augustenborg Yachthavn.