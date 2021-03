Mandag vender hverdagen en smule mere tilbage

Mandag kommer borgerne i de 14 kommuner, som TV SYD dækker, et lille skridt nærmere en normal hverdag.

På Fanø vil skolebørnene alle kunne komme i skole, selvom det bliver en lidt anderledes skolegang, som de møder ind til. Fanø er nemlig som ikke brofast ø omfattet af særlige regler for åbning af folkeskolerne.

Genåbningen betyder i øvrigt, at øens teststed skyldes fra Fanø Skoles lokaler til den nærliggende hal.

I Esbjerg er Bakkeskolen Cosmos dog fortsat lukket på grund af det store smitteudbrud i Jerne. Lukningen gælder foreløbigt til og med onsdag. Det samme gælder Brædstrup Skole i Horsens Kommune.

Sådan genåbner skoler og butikker fra mandag





De må møde 100 procent:



Efterskoler, kostskoler og højskoler åbner i hele landet. (Elever, der bor på kostafdelinger på ungdomsuddannelser, kan først vende tilbage når uddannelsen er genåbnet).

Grundskoler kan vende tilbage med 100 procent fremmøde på ikke brofaste øer - I TV SYDs område er Fanø eneste ø med egen folkeskole..

De må møde 50 procent:

Afgangselever i grundskoler samt på ungdoms- og voksenuddannelser i hele TV SYDs område kan vende tilbage hver anden uge.

De må møde en gang om ugen:

Elever i 5.– 8.-klasse og ikke-afgangselever på ungdomsuddannelser i alle landsdele kan møde til udendørs undervisning én gang om ugen.

Testregler

I grundskolen gælder en kraftig opfordring til, at personale og elever kan fremvise en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel, når de møder fysisk op på skolen.



På ungdomsuddannelserne er det et krav, at personale og elever kan fremvise en negativ coronatest, der er højst 72 timer gammel, når de møder fysisk op på skolen.

Store butikker:

Udvalgsvarebutikker på 5.000 kvadratmeter eller derover kan have op til 250 kunder, og tidsbestilling fjernes som krav for butikker på under 10.000 kvadratmeter.

Kilde: Justitsministeriet og Ritzau.