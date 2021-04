Mandagens smittetal: En kommune er med i top fem på landsplan

I de 14 kommuner, TV SYD dækker, er der registreret 662 nye smittede de seneste syv døgn. Det viser dagens opgørelse fra Statens Serum Institut.

Særligt Hedensted Kommune har de seneste dage oplevet stigende smittetal. De seneste syv dage har kommunen registreret 95 nye smittetilfælde, hvilket giver et incidenstal på 203,5. Det høje incidenstal får kommunen til at indtage femtepladsen over højeste incidenstal på landsplan.