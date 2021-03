Mandagens smittetal: Smitten fortsætter med at stige i Vejle

På årets første forårsdag er der, blandt de 14 kommuner TV SYD dækker, registreret 632 personer smittet med covid-19 over de seneste syv dage. Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Tallet viser et generelt fald i smittetrykket blandt de syd- og sønderjyske kommuner, men særligt en kommune oplever stigende smittetal. I Vejle er 157 personer konstateret smittet med covid-19 de seneste syv dage. Søndagens tal var 149 nye smittede over den seneste uge.

Smitten stiger altså fortsat i Vejle Kommune, mens de i nabokommunen Kolding oplever fald i antallet af nye smittede de seneste syv dage.

Efter at have været den kommune i landet med det højeste incidenstal rykkede Kolding ned på andenpladsen i weekenden, og beholder den plads med et incidenstal på 240,9. Det betyder, at Kolding for fjerde dag i træk oplever faldende smittetal.