Mandagens smittetal: Smitten stiger fortsat i vestjysk kommune

Blandt de 14 kommuneri Syd- og Sønderjylland er der registreret 666 personer smittet med covid-19 over de seneste syv dage. Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut.



I seks af kommunerne er der stigende smittetryk, hvor den mest markante stigning ses i Esbjerg. Her er der siden søndag registreret 20 nye borgere smittet med covid-19. Det giver kommunen et aktuelt smittetal på 108 nye smittetilfælde den seneste uge og et incidenstal på 93,6 per 100.000 indbyggere.

Søndag fortalte Esbjerg Kommunes direktør for sundhed og omsorg, Arne Nicolajsen, at kommunen tester løs i øjeblikket for at bryde smittekæderne. Særligt efter, at der de seneste dage er konstateret et stigende antal smittede i boligområdet på Stengårdsvej i Esbjerg.

Ingen under bekymringsgrænsen

I Billund, Haderslev og Aabenraa kommuner er der registreret et enkelt smittetilfælde mere siden søndag, mens Kolding Kommune har fået tre. Sønderborg Kommune er steget med fem siden søndag og lander således på et incidenstal på 21,6. Dermed er der i øjeblikket ingen syd- og sønderjyske kommuner, der ligger under bekymringsgrænsen på 20 smittede per 100.000 indbyggere.

I Vejle Kommune oplever igen et faldende smittetal og glider nu ned på en femteplads over hårdest coronaramte kommuner i Danmark, mens Kolding Kommune indtager sjettepladsen efter at have ligget på syvendepladsen søndag.

Der er det seneste døgn registreret 425 nye smittetilfælde i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut.