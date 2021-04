Mandagens smittetal: Tre kommuner ligger under bekymringsgrænsen

Smittetallene 2. påskedag tegner et billede af en faldende smittekurve. I de 14 syd- og sønderjyske kommuner, TV SYD dækker, er der registeret 484 nye smittede de seneste syv dage.

Det viser tal fra Statens Serum Institut.

Det samlede antal smittede over en periode på syv dage har ikke været lavere siden den 16. februar. I tre kommuner betyder det lave smittetal, at incidenstallene i kommunerne er faldet og nu ligger under myndighedernes bekymringsgrænse.

Der er tale om Fanø, som har nul nye smittetilfælde i en periode over syv dage. Også i Haderslev og Varde kommuner er der registreret så få nye smittede, at incidenstallene er under 20.

Når en kommune oplever et incidenstal under 20 – altså, at der er registreret under 20 nye smittede per 100.000 indbyggere i kommunen over syv dage – så ligger kommunen under bekymringsgrænsen.