Mange børn bliver først konfirmeret til efteråret

Konfirmationer foregår normalt om foråret. Men corona-krisen har udskudt alle konfirmationer til efter pinse, og mange børn må stik mod traditionerne vente helt til efteråret.

Det gælder blandt andet i Løgumkloster Sogn. Her holdes konfirmationer i slutningen af september.

- Det er første gang, vi holder konfirmation i efteråret. Men vi gør det for at skabe klarhed for konfirmanderne og deres forældre. Vi vil gerne være nogenlunde sikre på, at virussen er drevet over, siger sognepræst Sten Haarløv fra Løgumkloster Kirke til TV SYD.

Familien skal med

Præsten påpeger, at konfirmationer adskiller sig fra andre kirkelige handlinger som dåb og bryllupper.

- Familien betyder meget for konfirmanderne. De vil gerne være sikre på, at deres bedsteforældre og andre familiemedlemmer kan være med på deres store dag. Så vi vil gerne give dem tid til at glæde sig i ro og mag, siger Sten Haarløv.

Skriver historie

Også i Alslev-Janderup-Billum sogne ved Varde venter man til september. Det er det muliges kunst, siger sognepræst Anne Mette Wind Gundesen til TV SYD.

- Vi skriver historie nu, for så sent har vi aldrig lagt konfirmationerne. Det var vigtigt for os at træffe en hurtig beslutning og få det kommunikeret ud til forældrene. Det er ærgerligt, men vi er i en usædvanlig situation, hvor alle må ofre noget. Så vi venter til september og håber, at alt er normaliseret til den tid, siger Anne Mette Wind Gundesen.

I Ribe Domkirke fastholder man indtil videre konfirmationer i juni, det vil sige efter pinse. Mange sogne har endnu ikke meldt nye datoer ud, men umiddelbart tegner sig et mønster af, at man venter til efter sommerferien med at holde konfirmationer.

