Mange mennesker på tidligere hotspot, men ingen problemer

Kalenderen siger sommer og termometeret har været over 20 grader i dag. Måske derfor har mange mennesker søgt mod blandt andet Lakolk Butikstorv på Rømø i dag. Butikstorvet var det første sted i landet, hvor politiet indførte et opholdsforbud for at begrænse smitten, men opholdsforbuddet er blevet fjernet igen.

- Folk mangler at komme ud, og hverdage og weekender er rigtige travle nu, fortæller Maria Degn, der har caféen Fru Dax på Rømø.

Menneskemængden er større end den har været de seneste mange måneder, og faktisk tror Maria Degn, at hun kan nå at indhente meget af den tabte omsætning. Alligevel er hun ikke bekymret for antallet af folk, for de har været gode til at overholde retningslinjerne, mener hun.

- Der er lige en gang imellem, hvor man guider dem lidt, men ellers tager folk det stille og roligt og følger de retningslinjer, der stadig er, fortæller hun.

Ingen bøder eller anmærkninger

Selvom det ikke længere er ulovligt at tage ophold på Lakolk Butikstorv, har politiet patruljeret på stedet i løbet af dagen.

- Det har kørt fornuftigt på trods af det gode vejr. Der er mange mennesker, men de opfører sig tilpas. Så vi har ikke andet end positive meldinger, siger Bjørn Pedersen, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til TV SYD

