Mangel på forsyninger betyder midlertidigt stop for covid-19 test af personale

Regionen har indført et midlertidigt stop for at teste personale for sygdommen covid-19.

Stoppet gælder sundhedspersonale og andet kritisk personale i Region Syddanmark, kommuner og almen praksis i regionen.

Årsagen er, at reagenser er en mangelvare i hele landet, fordi leverancen fra Roche Diagnostics A/S, som ellers var stillet i udsigt, ikke kommer.

Det oplyser Region Syddanmark i en pressemeddelelse.

Der arbejdes på højtryk for at sikre nye leverancer til landet snarest muligt.

– Jeg har fuld forståelse for, at man som medarbejder kan føle sig usikker. Men i den nuværende situation skal vi bruge vores ressourcer så klogt som muligt, siger formanden for Region Syddanmark, Stephanie Lose.

Det midlertidige stop er indført for at sikre tilstrækkeligt testkapacitet til at kunne undersøge patienter indlagt til undersøgelse for covid-19.

I perioden vil der fortsat kunne foretages test på syge borgere, der bor på plejehjem efter aftale med egen læge.