Mangel på personale har givet travlhed og kø på testcenter

Ikke mere kø

Nu har testcenteret ansat knapt 30 nye medarbejdere, og dermed håber lederen, at det er slut med kø på testcenteret. Og mandag først på eftermiddagen var trafikken flydende og uden kø.

Helene Freund anslår, at der på de travle dage nogle gange er kommet omkring 100 mennesker igennem, som ikke har bestilt tid. Men når der er travlt, så afviser de personer, som ikke har booket en tid i forvejen, og de opfordrer kraftigt folk til at huske at bestille tid.

Også Charlotte Ernst har hørt om folk, som møder op uden tidsbestilling:

- Det er for dårligt, synes jeg i hvert fald personligt. Fordi så bruger man ekstra tid fra os, der har bestilt tid, og så skal vi stå her i længere tid.

Ifølge Region Midtjylland har tests uden tidsbestilling fundet sted, men regionens leder for testarbejdet, Peter Sabro, fortæller, at politikken er, at folk skal bestille tid, hvis de vil have foretaget en PCR-test.