Mette Frederiksen forudser restriktioner resten af vinteren

Af TV 2 bliver Mette Frederiksen spurgt, om det er muligt at afværge en situation, hvor sundhedsvæsenet bukker under for presset af coronaepidemien.

- Nej, det kan jeg ikke give nogen garanti for, siger hun.

- Vi er i et kapløb med tiden, tilføjer hun og understreger vigtigheden af, at danske borgere hjælper til ved at se så få som muligt og holde afstand.

Restauranter, storcentre og liberale erhverv som frisører ser også ud til at måtte vente længere på igen på at kunne byde kunder indenfor. De er også lukket ned frem til 17. januar.

Også hjemsendelsen af studerende og skoleelever og nedlukningen af kulturinstitutioner har samme udløbsdato.

Under coronaudbruddet er graden af kompensation, som de berørte erhverv, får flere gange blevet kritiseret for ikke at være tilstrækkelige.

Mette Frederiksen siger, at regeringen er åben for at kigge på, om der kan laves forbedringer i de nuværende hjælpepakker.

Hun mener dog, at hjælpepakkerne i deres nuværende form har reddet dansk økonomi fra et endnu større dyk.

- Der kan være nogle huller og hjørner, vi ikke har ramt præcist godt. Vi gerne gerne igen på, om hjælpepakkerne virker, som de skal, siger statsministeren.

Flere andre restriktioner står i øjeblikket til at vare til marts. Det gælder blandt andet brugen af mundbind i den offentlige transport og på restauranter.