Millioner øremærket til arrangører efter aflysninger: Andre har mere brug for pengene

Torsdag aften fik Danmark grønt lys af EU-Kommisionen til at kompensere arrangører, der har måtte aflyse arrangementer på grund af coronavirus. I alt skal 91 millioner kroner fordeles til arrangører, der måtte aflyse arrangementer med over 1.000 deltagere.

Erstatningen vil også kunne gives, selv om arrangementet havde under 1.000 deltagere, hvis deltagerne kan være i særlig risiko for smitten.

Det er netop tilfældet hos Ældre Sagen, hvor man 11. marts aflyste alle arrangementer frem til 1. juni 2020, fordi man vil passe på sine medlemmer, der kan være særligt udsatte.

Selvom der stadig er mange ubekendte, er Ældre Sagen godt tilfreds med regeringens tiltag.

- Vi hilser regeringens tiltag velkommen, og Ældre Sagen er positive overfor muligheden. Lige nu har vi dog intet overblik over situationen, og derfor er det også for tidligt at sige, om vi vil søge erstatning eller i hvilket omfang, siger Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældre Sagen til TV SYD.

Tilladelsen fra EU-kommisionen skulle gives, så den danske stat ikke giver ulovlig statsstøtte til virksomheder, men i stedet kompenserer dem, fordi udbruddet af coronavirus betegnes som en exceptionel hændelse.

Vil vise samfundssind

Også foreningenlivet er ramt af aflysninger som følge af virusset. Hos Bredballe IF har man været nødt til at aflyse en gymnastikopvisning for cirka 1.000 mennesker i weekenden.

- Det er ikke en katastrofe for os, men vi mangler da de penge, for man betaler entre og samtidig er der også noget omsætning i hallens cafeteria, når så mange mennesker er samlet, fortæller Niels Erik Rasmussen, formand for Bredballe IF til TV SYD.

Selvom han synes, tiltaget er fint, er han ikke sikker på, Bredballe IF vil søge erstatning.

- Vi holder ikke opvisning for at tjene penge, vi gør det for børnenes skyld. Jeg tænker, der er andre, der har mere brug for pengene end os, så umiddelbart vil vi vise samfundssind, så det kan komme andre til gode. Ligger det lige til højrebenet, kan det da godt være, vi søger, men jeg tror det ikke, siger han.