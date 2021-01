Mindretalsformand: Hjælp pendlerne syd for grænsen med coronatest

Han opfordrer også til, at Danmark tillader, at grænsependlere kan komme ind i landet på mandag, selvom de ikke skulle have nået at få en test inden, da han ikke tror, det er muligt at finde et sted at lade sig teste i Tyskland inden:

- Altså jeg synes, at hvis danske arbejdsgivere kan hjælpe med de praktiske løsninger og se på, hvordan det kan lade sig gøre, at folk alligevel møder på arbejde i Danmark mandag morgen, selvom de ikke er blevet testet, så vil det være en meget stor hjælp. Det vil ikke være ond vilje fra deres side, hvis de ikke er testet, de kan bare ikke finde et ledigt teststed i Tyskland med så kort varsel, siger han og tilføjer:

- Jeg håber, man kan finde en ordning, der ikke hindrer folk i at komme på arbejde.