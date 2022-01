Minister opfordrer elever og lærere til to test om ugen

De danske skoleelever er blevet undervist hjemme siden 15. december. Men nu skal de tilbage til skolen.

Tirsdag formiddag opsummerer børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) rammerne for skolernes genåbning onsdag på et pressemøde.

Ifølge regeringen og sundhedsmyndighederne er det forsvarligt at åbne skolerne igen. Det gentager Pernille Rosenkrantz-Theil på pressemødet.

- Lad mig starte med at slå fast, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Ellers ville vi ikke gøre det, siger hun.

Ministeren understreger også, at det skal være trygt at komme i skole igen.

Derfor kommer der et fokus på hygiejne, og eleverne skal blive i de samme klasser.

Samtidig er der en opfordring til, at alle elever fra 1. klasse og op samt de ansatte på skolerne skal lade sig teste to gange om ugen.

Pernille Rosenkrantz-Theil opfordrer også til, at forældre og deres børn bliver vaccineret.

- Det vigtigste værn mod corona er at blive vaccineret, så jeg vil gerne anbefale både børnene og deres forældre at takke ja til invitationen, siger hun.

Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, deltager også på pressemødet. Hun understreger, at det er vigtigt for børnenes trivsel, at de kan møde fysisk i skolerne.

Der vil være en øget smitte blandt børn i den kommende måned ifølge Helene Probst. Men det ændrer ikke ved, at det er forsvarligt at sende børnene i skole.

Det handler blandt andet om den høje tilslutning til tredje stik, siger Helene Probst.

- Vi har i rigtig høj grad beskyttet dem, som er særligt sårbare, mod at få et alvorligt forløb med covid-19, siger hun.

Helene Probst understreger vigtigheden af, at børnene bliver vaccineret. Samtidig er det vigtigt, at forældre holder syge børn hjemme, og at børnene bliver hjemme, hvis de er nærkontakter til en coronasmittet, siger hun.