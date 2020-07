Mink frikendt for coronasmitte

Der er ikke fundet coronavirus i en eneste af de 125 danske minkbesætninger, som Fødevarestyrelsen i de seneste 14 dage har screenet. Nervøsiteten var ellers stor, efter at en større besætning i Nordjylland var blevet slået ned.

Dagens meddelelse er ikke den helt stor overraskelse for minkfarmerne. Jungletrommerne kunne allerede i tirsdags fortælle, at der ikke var fundet smitte hos de screenede, men efter Fødevarestyrelsens udmelding i dag er det hug- og stikfast, at minkene får lov til at leve, og minkavlerne kan fortsætte deres arbejde.

- Det er en stor lettelse, og det gør det lidt mere trygt. Nu ved vi, at vi skal holde os væk fra minkene, hvis vi er smittede, for det er os (der arbejder med minkene.red) der har det med. Men det er jo blevet lettere nu, hvor der ikke er så mange smittede i Danmark, siger Tage Petersen, der er formand for de danske minkavlere.

I alt er 3 besætninger i Nordjylland blevet smittet, og de er alle blevet aflivet. Fødevarestyrelsen konstaterer, at udbruddet i Nordjylland var et begrænset, lokalt udbrud.