Minkavlere er nu begyndt at søge krisehjælp

- Vi har allerede et døgndækkende beredskab, der altid står parat. Derudover har vi et bagvedliggende beredskab, som vi kan aktivere, hvis der er behov for det. På den måde kan vi sætte rigtig mange aktiviteter i gang, fortæller Anders Meinert Pedersen.

Indtil videre har syv minkavlere og pårørende henvendt sig til krisetelefonen. Det antal forventer Region Syddanmark vil stige den kommende tid.

- Når de bliver helt færdige ude på minkgårdene, så forventer vi, at der kommer en reaktion. Det tror jeg, vi kommer til at mærke her, fortæller Susie Kjærgaard.