Minkfarmer vinker farvel til sit livsværk: - Tårerne triller ned ad kinderne, når vi afliver dyrene

Lørdag eftermiddag kom beskeden fra Fødevarestyrelsen dog. Kasper Hansens minkfarm er i en smittezone på 7,8 kilometer, og det betyder, at hvis han har flere mink på farmen må disse ikke pelses. I stedet skal de destrueres.

- Vi nåede heldigvis i mål med aflivningen af vores 26.000 mink, inden beskeden kom. Så de nåede alle at blive gjort klar til pelsning, fortæller Kasper Hansen.

Han har to frysecontainere stående og har også lejet frysekapacitet andre steder for at kunne fryse minkene ned ligeså hurtigt, som de bliver gjort klar. Planen er, at de mange mink skal fryses ned, indtil pelseriet er startet op.