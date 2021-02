Moderna kan kun levere halvdelen af de aftalte doser i næste uge

Vaccineleverandøren Moderna kan kun levere 24.000 doser til Danmark i næste uge mod de forventede 48.000 doser.



Det oplyser Statens Serum Institut til DR Nyheder.

Det er den første store leverance af vaccine-doser mod covid-19 fra Moderna, der altså bliver halveret.

Måske betydning for vaccinationer i Syddanmark

Om det kommer til at betyde noget for borgere, der skulle begynde deres vaccination i næste uge i Vejle, ved man endnu ikke hos myndighederne i Region Syddanmark:

- Meningen er, vi skulle have en ladning vacciner fra Moderne, men vi har ikke fået noget at vide fra sundhedsmyndighederne, om de alle kommer, så om det kommer til at berøre os, ved vi ikke, siger regionsdirektør i Region Syddanmark, Kurt Espersen til TV SYD.

Region Syddanmark var det første sted i Danmark, hvor vaccinen fra Moderna den 14. januar blev taget i brug.



I alt landende 4.800 doser vaccine fra Moderna i Region Syddanmarks vaccinefryser, og 2.400 mennesker er vaccineret med modernavaccinen - eller venter på at få andet stik, som der er vaccinedoser klar til. Det sker for alles vedkommende på vaccineklinikken i Vejle.

Skal opgradere en fabrik

I Sverige er forsendelserne af Moderna-vaccinen også blevet forsinket og halveret, skriver DR. De svenske sundhedsmyndigheder oplyser, at Moderna skal opgradere en fabrik, så virksomheden bagefter kan producere endnu flere vaccinedoser.

Efter opgraderingen vil leverancerne kunne tredobles, skriver det norske medie VG.

Det samme var tilfældet med virksomhederne Pfizer/BioNTech, der også leverer en covid-vaccine, men måtte skære ned på antallet af leverede doser.

Flere borgere i Danmark er allerede blevet vaccineret med Moderna-vaccinen, der dog endnu ikke er ankommet i store mængder.



Doserne fra amerikanske Moderne er indtil videre givet til 9420 personer, der enten har fået et eller to stik med vaccinen. Det viser den seneste opgørelse fra onsdag.

I Danmark er Pfizer/BioNTech-vaccinen den hidtil klart mest udbredte. Over 190.000 personer har fået enten det første eller begge stik med vaccinen.

Også forsinket i Norge

Det norske medie VG skriver, at også Modernas lovede leverance til Norge på 43.000 doser, der skulle komme i næste uge, er forsinket med en uge.

Det oplyser den assisterende direktør hos det norske folkehelseinstitut, Jasper Littmanen, til avisen.

- Vi har ikke fået bekræftet, om forsinkelsen også vil medføre en reduktion i antal doser, som leveres, og Moderna har indtil videre ikke kommunikeret, hvorfor leverancen er forsinket, siger han til VG.

Modernas vaccine har en effekt på 94,1 procent.