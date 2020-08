Mundbind anbefales nu i sygetransport og FlexTrafik

Skal du ud med sygetransport eller er du visiteret til FlexTrafik i den kommende tid, så anbefaler KL og Danske Regioner fra i dag brug af mundbind under kørslen. Samtidig arbejdes der på at kunne tilbyde gratis mundbind til de passagerer, der ikke selv har medbragt et mundbind.

For Stephanie Lose, (V), der er formand for Danske Regioner og Region Syddanmark, er patienternes sikkerhed helt afgørende:

- Alle passagerer skal kunne føle trygge, når de bliver transporteret til og fra hospitalet. I lyset af corona-virussens seneste opblussen anbefaler vi derfor nu alle patienter at bruge mundbind under turen – og vi er klar til at hjælpe dem, der ikke selv har medbragt et, siger Stephanie Lose.

Anbefalingen om brug af mundbind gælder fra dags dato. Kommunerne og regionerne vil nu gå i dialog med trafikselskaberne med henblik på at aftale udlevering af mundbind. Det forventes, at passagererne kan få tilbudt mundbind fra slutningen af næste uge.