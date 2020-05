Museum Sønderjylland er åbnet: - Vi holder spændt øje med grænseåbningen

Lørdag åbnede Museum Sønderjylland igen dørene til ti museer på ni adresser fordelt over Sønderjylland.

Genåbningen er blevet taget godt imod af museumsgæsterne.

- Det har ikke været prangende med besøgstallet. Det har svaret til en almindelig weekenddag uden for sæsonen, lyder det fra museumsdirektør, Henrik Harnow.

Alligevel stod der gæster og ventede på at komme ind på Sønderborg Slot, da dørene åbnede.

Inden for den første time havde 20 museumsgæster besøgt slottet, der er Museum Sønderjyllands største museum målt på besøgstallet. Her plejer der at være omkring 55.000 besøgende om året.

Vi havde ikke forventet, at det ville vælte ind med gæster på dag ét. Henrik Harnow, direktør, Museum Sønderjylland

Netop fordi Museum Sønderjylland er en fusion mellem forskellige museer har forberedelserne også været forskellige.

- Vores museer er meget forskellige, så der har været en masse forberedelse. Vi har været spændt på genåbningen, og vores museumsværter har arbejdet hårdt de sidste par dage på at blive klar.

Høje forventninger til sommeren

Selvom mere end to måneders nedlukning har været hård for Museum Sønderjylland, så var der i de første måneder så stor fremgang i besøgstallet, at det ikke er gået så hårdt ud over økonomien, som man kunne have frygtet.

- Vi havde så stor en fremgang først på året, at vi faktisk kun har et tab på 24 procent i forhold til samme periode sidste år, lyder det fra museumsdirektøren.

Han tror, at de gode måneder først på året skyldes, at der er stor fokus på Sønderjylland i år. Derfor har Henrik Harnow også høje forventninger til sommeren - ikke mindst på grund af nye udstillinger i forbindelse med 100-året for genforeningen.

Af samme grund venter Henrik Harnow også grænseåbningen mod Tyskland med spænding.

Vi holder spændt øje med grænseåbningen, for de tyske turister er vigtige for os på især Sønderborg Slot og i Tønder. Henrik Harnow, direktør, Museum Sønderjylland

Det vil dog ikke være alle museets steder, der slår dørene op den 30. maj.

Kunstmuseet Brundlund Slot og Kunstmuseet i Tønder arbejder på at bygge to nye udstillinger, og derfor vil de være lukket af. Resten af Museum Sønderjyllands otte steder vil til gengæld tage imod gæster fra lørdag klokken 10.